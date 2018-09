Apre oggi alle 10 alla Fiera di Genova il 58esimo Salone Nautico. Rimarrà aperto al pubblico fino a martedì 25 settembre (con orario 10-18,30).

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli inaugurerà la manifestazione alle 10.30 al secondo piano del Padiglione Blu, accolto dalla presidente di Ucina, Carla Demaria. Presenti anche i rappresentanti delle istituzioni locali, Regione Liguria e Comune di Genova, che, al termine della cerimonia di inaugurazione, visiteranno lo stand dedicato alla Liguria, posto all’ingresso della manifestazione. Durante la cerimonia inaugurale entrerà in porto la fregata lanciamissili Virginio Fasan (F 591) della Marina Militare Italiana per omaggiare il 58° Salone Nautico. Nave Fasan, saluterà dal mare l’alzabandiera .

Voluto da Regione, Comune e Camera di Commercio, lo stand dedicato alla Liguria ha come protagonista l’orgoglio di essere liguri e genovesi: un richiamo allo spirito dimostrato da Genova dopo la tragedia di Ponte Morandi per ripartire verso il futuro da un grande appuntamento come è tradizionalmente il Nautico. L’impatto dello stand è notevole, con ben 12 metri lineari tappezzati di schermi grandi e piccoli dove scorreranno le fotografie dei volti dei liguri, video emozionali con gli scorci più belli della regione e immagini degli eventi dell’ultimo anno. Sarà possibile ritirare materiale informativo e, grazie alla collaborazione dello Iat, si potranno inoltre acquistare le magliette “Genova nel cuore”.

Per il 24 settembre è prevista la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella mentre il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini sarà al Salone il 21 settembre.

Agli operatori professionali sono dedicati incontri e giornate tematiche: le giornate Tech Trade saranno quelle di lunedì 24 e martedì 25 dalle 10 alle 18,30. Per oggi sono previsti due convegni:

dalle 11 alle 13: I campioni globali – La Nautica e il Paese che vince (a cura di Ucina Confindustria Nautica – Terrazza Pad.B);

dalle 15,30 alle 16,30: Boating economic forecast – Scenari Economici, export e dazi, trend di mercato e nuove tendenze (a cura di Ucina Confindustria Nautica, in collaborazione con Csc, Fondazione Edison e Assilea) – Sala Forum Ucina.

La totalità degli espositori della scorsa edizione ha confermato la propria partecipazione. In totale gli espositori sono 948, +7,2% rispetto al 2017. Sono 62 le nuove partecipazioni, di cui il 58% provenienti dall’estero.