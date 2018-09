Apre domani, venerdì 7 settembre, la 21esima edizione dell’Expo della Val Polcevera. Protagonisti i Comuni di Campomorone, Serra Riccò, Sant’Olcese, Mignanego e Ceranesi, il Municipio V Valpolcevera, con il coinvolgimento del Comune di Genova e il contributo economico dell’assessorato al Commercio di Regione Liguria e della Camera di Commercio di Genova.

«Una manifestazione – ha spiegato l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Andrea Benveduti – che quest’anno assume un forte significato simbolico. La Val Polcevera, lo scorso 14 agosto, ha subito una profonda ferita dal crollo del viadotto Morandi e sta subendo oggi forti conseguenze anche dal punto di vista economico. Tuttavia, il tessuto produttivo è vivo e le attività della vallata hanno voglia di rialzarsi e guardare avanti. Come Regione siamo in prima linea nell’offrire ogni forma di supporto per la ripresa delle imprese del territorio e pensiamo che anche la vetrina dell’Expo sia una grande opportunità per far conoscere artigiani e commercianti della vallata».

Saranno un centinaio gli espositori che animeranno Pontedecimo, domenica 8 settembre, per la tradizionale fiera. E poi: serate di musica, escursioni, mostre, spettacoli già a partire dalla serata di domani, venerdì 7 settembre in tutti i Comuni coinvolti. Dal presidente della Camera di Commercio Paolo Odone è arrivato forte l’appello ai genovesi a «visitare l’Expo come gesto di solidarietà e di supporto alla Valle per ripartire».

Aggiunge l’assessore al Commercio e Turismo del Comune di Genova Paola Bordilli: «Si tratta di un evento ricorrente che assume quest’anno un ulteriore significato, un segnale positivo per ritrovare quel senso di quotidianità che riprende a distanza di meno di un mese dalla tragedia. Una ripartenza dalla storia e dalla tradizione di una vallata che ha valore non solo per chi abita e lavora sul territorio ma per tutta Genova. Inoltre, l’Expo della Val Polcevera si inserisce nella logica del Comune che è quella di appoggiare e favorire manifestazioni radicate sui territori che sappiano valorizzarne realtà e peculiarità e servano da incentivo per i genovesi a spostarsi per riscoprire le vallate».

Domenica pomeriggio a rappresentare il Comune di Genova sarà presente il corteo storico della Città di Genova. L’Expo Val Polcevera è uno dei 5 storici Expo dell’entroterra, inseriti nel Piano annuale delle iniziative promozionali 2018 e finanziati dal Settore Commercio del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Liguria. Tutte le Expo rientrano nelle iniziative cosiddette “storiche” per la promozione del territorio e dell’economia ligure, molto radicate nel territorio dell’entroterra.