È Gabetti Property Solutions, attiva nell’intermediazione e nei servizi agli immobili per il settore residenziale, uffici, esercizi commerciali, magazzini e capannoni, la prima azienda a siglare un protocollo d’intesa con il Comune di Genova relativo al reperimento urgente di aree e immobili in favore delle imprese interessate dal crollo del Ponte Morandi.

Sono circa 1.432, di cui 95 con più di 50 dipendenti, secondo la mappatura compiuta congiuntamente da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio, le aziende che hanno subito danni, sia diretti che indiretti, in seguito al tragico evento dello scorso 14 agosto: 30 di queste aziende risultano ubicate nella “zona rossa”.

Gabetti si occuperà di individuare le aree e gli immobili a uso terziario, industriale e commerciale liberi da destinare all’insediamento di aziende e imprese commerciali e artigianali che ne faranno richiesta, oltre che a monitorare costantemente il mercato immobiliare locale, comunicando all’amministrazione comunale l’andamento e gli esiti dell’attività.

Da parte sua il Comune di Genova terrà i rapporti con le aziende, comunicando a Gabetti i dati delle aziende e delle imprese commerciali e artigianali che hanno fatto e faranno richiesta del servizio.

«La firma del protocollo con Gabetti apre il cammino a un percorso di collaborazione fortemente voluto dal Comune per sostenere il tessuto economico cittadino in questo momento di difficoltà. Le aziende non possono fermare la loro attività e hanno bisogno di nuovi spazi – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico Giancarlo Vinacci – Il fine primo della civica amministrazione è sostenere, grazie all’indispensabile appoggio di affermati professionisti del settore, le realtà economiche che hanno subito danni, favorendo e facilitando le iniziative private di reperimento di aree libere sul territorio cittadino».

«Ci sentiamo particolarmente vicini alla città di Genova – dice Roberto Busso, amministratore delegato di Gabetti – e faremo tutto il possibile per essere di aiuto per tutte le aziende che lo richiederanno: in città abbiamo attive sette agenzie e una sede territoriale che racchiude tutte le società e i servizi del Gruppo. Potere essere di sostegno al Comune e agli imprenditori genovesi in difficoltà è per il Gruppo Gabetti un onore».