«Una manovra economica che aumenta il debito di due punti e mezzo e che difficilmente la Comunità europea accetterà, fatta per quella follia del reddito di cittadinanza». È il commento dell’ex ministro dello Sviluppo economico, ora sindaco di Imperia, Claudio Scajola.

«Una manovra – continua Scajola – che non incentiva la crescita di posti di lavoro, che è la vera emergenza di questo paese. Intanto lo spread vola, la Borsa crolla, i tassi crescono. Di Maio esulta e non è preoccupato dai mercati. Perché forse non sa che i mercati sono i risparmiatori, e se i mercati crollano vuol dire che i risparmiatori non si fidano del governo italiano. Speriamo che qualcosa di politicamente credibile si affacci prima possibile. Perché, sarebbe bene non dimenticarselo, l’Italia è la settima potenza economica mondiale e non può permettersi di essere governata da chi non ha nessuna esperienza professionale né politica. E nemmeno buon senso».