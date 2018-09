Chiusura positiva per la Borsa di Milano, il Ftse Mib ha concluso a +0,51%, spinta dai rialzi in corso a Wall Street. L’all share ha concluso a +0,42%. Tra i titoli in evidenza Stmicroelectronics (+3,5%) che ha beneficiato dell’allentamento della morsa dei dazi. Bene anche Italgas (+2,11%), in calo invece Ubi Banca (-2,44%) e Saipem (-1,75%), quest’ultima risente della condanna in primo grado da parte del Tribunale di Milano per il pagamento di tangenti in Algeria.

In Europa Parigi è stata la migliore (+1,07%), seguita da Francoforte (+0,88%) e Londra (+0,49%).

Il prezzo del petrolio è in leggero calo: il Wti segna 70,5 dollari al barile (-0,38%), il brent 78,74 dollari (-0,83%).

In rialzo le quotazioni dell’euro sul dollaro a 1,174 (+0,61%). Cresce anche il cambio contro lo Yen: +0,87% a 132,2125.

Chiusura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund che segna 239 punti da 236 di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,88%.