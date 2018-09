Società per la Gestione delle Attività (Sga spa) diminuisce la propria partecipazione in Banca Carige e scende sotto quota 5%.

Come si legge in una nota stampa, Sga “comunica che in conseguenza della cessione sul Mta, per il tramite di Morgan Stanley & Co. International plc, (la società, ndr) di quota parte della propria partecipazione in azioni ordinarie di Banca Carige spa (partecipazione classificata a bilancio 2017 come disponibile alla vendita) pari a complessive 224.801.959 azioni ordinarie Banca Carige spa, equivalenti allo 0,407 % del capitale sociale avente diritto al voto, la partecipazione di Sga spa nel capitale di Banca Carige è discesa a 2.757.766.188 azioni ordinarie, pari al 4,990% del capitale sociale avente diritto al voto”.