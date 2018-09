Prima riunione del nuovo cda di Banca Carige domani o sabato, lo ha annunciato il neo presidente Pietro Modiano parlando con i giornalisti al termine dell’assemblea degli azionisti. «Innanzitutto penso alla responsabilità che ci aspetta – ha detto Modiano – a Genova non si può più sbagliare. Comincia una fase nuova, si volta pagina, la banca avrà una gestione serena, coesa e stabile che in tempo ragionevole le ridarà il ruolo che ha avuto nel panorama italiano. In tempi ragionevoli, non arriviamo qui improvvisando, sappiamo quello che c’è da fare, entro il 30 novembre daremo alla Bce il piano che ci ha chiesto».

Modiano non si è sbilanciato sull’ipotesi di un eventuale nuovo aumento di capitale, ma ha dichiarato: «Se io con i miei colleghi sono qui è perché contiamo sul sostegno dell’azionista di riferimento. Ci sarà bisogno di molte cose – ha aggiunto – la prima è ridare orgoglio a colleghi e persone che lavorano in Carige».