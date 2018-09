Amter comunica che, a causa di verifiche alla rete di distribuzione, dalle 21 di martedì 2 ottobre alle 6 del 3 ottobre 2018, sarà sospesa l’erogazione idrica in via Gasca, nel Comune di Arenzano.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori saranno posticipati con le stesse modalità orarie al giorno successivo.