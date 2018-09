Ansaldo Sts, in qualità di leader del consorzio Flow, costituito con Ferrovie dello Stato Italiane e Alstom Transport, ha ricevuto ieri la lettera di assegnazione da parte di ArRiyadh Development Authority relativa al contratto di operation & maintenance delle linee 3, 4, 5 e 6 della metropolitana di Riyadh, attualmente in costruzione.

Il contratto prevede una durata di 12 anni, compreso il periodo di mobilization, e ha un valore totale per il consorzio di 10,9 miliardi di Rial sauditi, pari a 2,9 miliardi di dollari.

La quota di Ansaldo Sts è pari a circa 1 miliardo di dollari.

Come predisposto da ArRiyadh Development Authority, il contratto prevede un obiettivo minimo di Saudization del 45% e un minimo livello del 55% di contenuti locali per forniture e servizi relativi alla gestione di Riyadh metro, oltre ad attività di supporto logistico locale.

In aggiunta il consorzio Flow introdurrà sul mercato del lavoro diversi tipi di posizioni per i sauditi, uomini e donne, in diverse specialità dell’ingegneria (quali civile, meccanica, elettrica e telecomunicazioni), insieme ad una vasta gamma di posizioni quali: tecnici specializzati, customer care, biglietteria, salute e sicurezza nonché posizioni di tipo amministrativo.

L’azienda italiana è presente in Arabia Saudita da più di 15 anni e, come parte del consorzio Anm2, fornisce il sistema metropolitano per la linea 3 (Orange Line), la linea più lunga della rete della metropolitana di Riyadh.