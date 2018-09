Poiché il transito veicolare sarà interdetto su un tratto di corso Italia per il Salone Nautico 2018, da giovedì 20 a martedì 25 settembre dalle 8,30 alle 19,30, la linea 31 di Amt modificherà il percorso come di seguito indicato.

Direzione Levante: i bus transiteranno per corso Italia, via Piave, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprenderanno regolare percorso. Percorso regolare in direzione ponente.