La porcellana ora si può conferire all’Ecovan o all’isola ecologica. Lo comunica Amiu Genova sulle proprie pagine social.

Quando cade un piatto, magari di un servizio prezioso, almeno una buona notizia c’è, per l’ambiente.

Per ora l’isola ecologica di Campi resta chiusa a causa del crollo del ponte Morandi, ma gli altri punti di raccolta sono aperti regolarmente. Gli Ecovan hanno ricominciato il loro calendario settimanale, consultabile qui.

Le isole ecologiche sono aperte tutti i giorni (escluso festivi) dalle 7.30 alle 18.30 e sono in via Gastaldi a Pontedecimo, lungobisagno Dalmazia, Staglieno e Fascia di rispetto, Pra’.

Per chi avesse dubbi su come differenziare i rifiuti, c’è l’alfabeto del rifiuto.

Intanto prosegue la distribuzione del badge per entrare nei nuovi ecopunti protetti in centro storico: ogni mercoledì è attivo lo sportello dedicato nella sede Amiu in via D’Annunzio 75 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.

Per informazioni è attivo il numero 010.8980.800.

I nuovi ecopunti ad accesso controllato attivati dallo scorso 6 agosto sono in salita Santa Sabina (da piazza della Nunziata), vico dei Fregoso (da via Lomellini), salita dell’Oro (da via Cairoli).