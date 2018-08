Per rendere più veloci le operazioni di controllo delle merci, Adsp mar Ligure Occidentale, Spediporto e Confindustria Terminal Operators, insieme a Regione Liguria Servizio Fitosanitario, hanno approvato un protocollo che prevede, per i prodotti agroalimentari sbarcati nei terminal genovesi, una programmazione puntuale delle visite ispettive per garantire l’esaurimento dei controlli al termine della giornata.

Una nuova procedura che, da lunedì 10 settembre, garantirà certezza nelle tempistiche dei controlli su migliaia di contenitori all’anno, anche grazie a un doppio turno operativo che coinvolgerà, oltre a terminalisti e spedizionieri, il personale dell’istituto fitosanitario. Sarà così possibile elevare il livello qualitativo dei controlli, ridurre i tempi e i costi sulla merce.

Secondo il presidente di Spediporto, Alessandro Pitto, «in un momento particolarmente difficile, presentare una procedura che sostiene in modo così importante uno degli asset merceologici strategici di Genova è un primo importante successo per la merce e per il nostro scalo».