C’è tempo fino al 28 settembre 2018 per presentare domanda per partecipare alle selezioni per i progetti di Servizio Civile Nazionale. Il Comune di Rapallo – Servizi alla Persona, ha proposto e ottenuto l’approvazione di due progetti rendendo disponibili 8 posti per i ragazzi che vorranno dedicarsi per un anno a questa esperienza.

Il primo progetto, intitolato “Impegno Comune”, si è consolidato negli anni all’interno della Ripartizione dei Servizi alla Persona e dell’Ufficio InformaGiovani. Il secondo progetto “Un Nido di Idee”, si svolgerà nel Nido d’Infanzia comunale e prevede l’inserimento di tre volontari che vivranno un’esperienza a contatto con l’ambiente del Nido, i bimbi e le educatrici. Il terzo progetto “ProteggiAmo Rapallo” si svolgerà nell’Ufficio Infrastrutture del Comune e prevede l’impiego di due volontari che affiancheranno i tecnici in attività di protezione e tutela del territorio.

Il progetto garantisce un rimborso mensile di 433,80 euro, trattamento previdenziale, copertura assicurativa e il rilascio di un attestato a fine servizio. Previsto un impegno di 30 ore settimanali.

Possono partecipare alla selezione tutti i giovani in possesso dei requisiti previsti dal bando e che alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni + 364 giorni). È possibile prendere visione del bando e scaricare la modulistica sia dal sito del Servizio Civile Nazionale, sia da quello del Comune di Rapallo – Sezione InformaGiovani.