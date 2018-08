Partono i lavori di restauro e messa in sicurezza del prospetto su piazza delle Nazioni del palazzo comunale di Rapallo: un intervento importante sotto l’aspetto della sicurezza e della tutela dell’edificio storico che è sede del municipio. Questa mattina, in municipio, si è tenuta una riunione tecnica tra i soggetti coinvolti nella realizzazione del cantiere. L’installazione dei ponteggi è prevista per mercoledì 29 agosto; i lavori verranno realizzati con la supervisione della Sovrintendenza archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio di Genova.

Riprenderanno mercoledì anche le operazioni di rifacimento di marciapiedi e asfalti in diverse zone della città a partire da via del Carmelo. Proseguono anche gli interventi di pulizia e manutenzione della rete bianca cittadina.

Al via anche i lavori di riqualificazione e superamento delle barriere architettoniche nel tratto compreso tra i giardini E. Pound (detti “delle Rane”), via Avenaggi e il lungomare Castello. «Le operazioni – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Arduino Maini – inizieranno in una porzione dei giardini delle Rane per non interferire con il passaggio dei pedoni nella zona in un periodo in cui la stagione turistica è ancora nel vivo».

Nel mese di settembre saranno attivati altri tre rilevanti cantieri: in programma i lavori di riqualificazione di piazza Molfino, la pavimentazione di via Torre Civica e la realizzazione del marciapiede di collegamento tra l’ospedale N.S. di Montallegro e il cimitero di San Pietro di Novella.

«La carne al fuoco è davvero tanta e di questo siamo soddisfatti – puntualizza il sindaco Carlo Bagnasco – Rapallo cambia e lo fa grazie a un lavoro sinergico tra amministrazione comunale e uffici che ha permesso di avere disposizione risorse economiche da investire in interventi che la città aspettava da anni, vedi la riqualificazione di piazza Molfino e il marciapiede in località San Pietro di Novella».