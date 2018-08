È stata decisa la sospensione del rimborso dei mutui collegati al crollo del ponte di Genova, fino al perdurare dello stato di emergenza. A darne notizia è Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Abi (Associazione bancaria italiana), che in una nota spiega: «La decisione è stata assunta sia in via autonoma da alcune banche, sia in termini più generali attraverso una apposita ordinanza della Protezione civile del 20 agosto, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto».

