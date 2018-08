Sono una sessantina le autorità dello Stato che oggi a Genova partecipano ai funerali ufficiali di 18 delle 38 vittime del crollo di ponte Morandi.

Celebra l’arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei, cardinale Angelo Bagnasco.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in arrivo al Padiglione Blu della Fiera del Mare dove si tiene la cerimonia, sono attesi il presidente del consiglio Giuseppe Conte, i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, i ministri del governo italiano e un rappresentante del governo francese – poiché tra le vittime del crollo del viadotto ci sono anche 4 giovani di Montpellier che viaggiavano in auto verso il capoluogo ligure al momento della tragedia – e le autorità regionali e cittadine.

Attesi tra gli altri anche il presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, il vicepresidente del consiglio dei ministri e ministro dell’Interno Matteo Salvini, il vicepresidente del consiglio e ministro allo Sviluppo Luigi Di Maio, il capo della polizia Franco Gabrielli, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Giovanni Nistri, il governatore della Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, il capo del dipartimento dei vigili del fuoco Bruno Trattasi.

Ingente lo schieramento di forze dell’ordine previsto per presidiare l’area durante lo svolgimento della cerimonia.

Nell’area della fiera predisposta per i funerali i posti a sedere sono 1500, tutto il padiglione può ospitare in piedi fino a 3mila persone. All’esterno sono stati allestiti anche maxischermi, dai quali si puo vedere seguire la cerimonia, uno degli schermi in piazza De Ferrari.