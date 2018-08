«Genova e la Liguria hanno bisogno delle infrastrutture per guardare al futuro: Gronda e Terzo Valico sono assolutamente indispensabili». Lo ha detto il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan questa mattina a Genova per incontrare i delegati sindacali, il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci per fare il punto dopo il crollo del Ponte Morandi.

«Mi pare che Comune e Regione – ha aggiunto Furlan – stiano lavorando con grande efficacia per dare una risposta a chi ha perso la casa le priorità ora sono il sostegno alle famiglie, al reddito e il tema delle infrastrutture. Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che si utilizzano nel paese in situazioni davvero straordinarie, in termini fiscali, di sostegno al reddito, di ammortizzatori sociali, di incentivi alle imprese»