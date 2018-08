Il Municipio Bassa Val Bisagno ha aperto un bando per l’assegnazione di tre appezzamenti di terreno a uso ortivo: c’è tempo fino alle 16 di lunedì 1 ottobre per presentare le domande.

I lotti si trovano in via del Monte (presso civico 39), uno spazio di 257 metri quadrati. Via Donghi, presso retro civico 43 (1.050 mq). Salita superiore Santa Tecla (500 mq).

Tra i requisiti necessari per poter accedere al bando, occorre essere residenti nel Comune di Genova, non disporre di fondi agricoli di proprietà destinati alla coltivazione, essere in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell’appezzamento assegnato.

Clicca qui per ulteriori informazioni e per scaricare il bando e gli allegati