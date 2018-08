«Autostrade sta collaborando nel cercare di portare avanti i progetti concordati il governo e con la città di Genova. Per esempio la mobilità locale è il primo progetto su cui vogliamo che Autostrade lavori. L’altro grande progetto è la demolizione del ponte. Autostrade deve demolire il ponte. Abbiamo chiesto alla società di darci entro 5 giorni il progetto per la demolizione». Sono le parole del sindaco di Genova, Marco Bucci, arrivato al meeting di Cl a Rimini, riportate da Radiocor.

In merito all’incontro avuto ieri a Genova, Bucci spiega: «su Fincantieri e Cdp posso dire che si sono dimostrati disponibili. Cdp ha poi offerto la possibilità di fare un protocollo di collaborazione per far sì che si possa parlare non solo della ricostruzione del ponte ma anche di tutte le altre infrastrutture che servono a Genova. Noi saremo un primo caso di esempio dove Cdp vuole mettersi in collaborazione con Regione e Comune per fare un progetto di crescita di una ambiente urbano e di città metropolitana che possa portare Genova a un livello più alto. Credo che questo sia una cosa bella e importante per tutta l’Italia».