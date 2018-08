È stata estesa a tutta la Liguria e prorogata fino a domattina alle 8 l’allerta gialla. Prevista la possibilità di forti temporali intensi, ma localizzati e brevi e forti raffiche di vento da questa sera. Dalla mattinata di domani ci sarà il sole su tutta la regione.

Le maggiori piogge si sono verificate questa mattina tra le 6 e le 8, da Varazze all’entroterra genovese di levante: le fasi più intense a Pontedecimo, con 20 millimetri di pioggia in 15 minuti e una cumulata oraria di 36,8 millimetri, sufficienti a far salire il Polcevera, momentaneamente, di circa 20 cm, poi immediatamente riscesi.

«Vogliamo dedicare la giusta attenzione al Polcevera – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – per l’instabilità della struttura ancora in piedi, e comunque intendiamo avere attenzione a tutto il territorio. Manteniamo tutte le precauzioni fino a domattina – aggiunge Giampedrone – sospendendo tutte le attività in alveo, per garantire l’incolumità degli operatori. Proprio per supportare meglio le operazioni in alveo, dal 15 agosto, continuiamo, attraverso Arpal, a emanare un bollettino giornaliero specifico per la bassa Valpolcevera, con le indicazioni di pioggia, vento e variazioni del torrente. L’obiettivo è comunque quello di iniziare al più presto con le opere di messa in sicurezza dell’area».

Da ieri sera alle 8 non c’è più nessuno che opera nell’alveo del Polcevera, sono rimasti i volontari della Protezione civile che stanno monitorando la zona.

Per quanto riguarda le macerie ancora presenti si è passati dalle iniziali 5.000 tonnellate alle attuali 1.200 che verranno smaltite entro la metà della prossima settimana.