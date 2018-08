Un investimento di circa 3 miliardi di euro da parte di Autostrade per l’Italia, la controllata di Atlantia, sull’intera rete autostradale (2855 km) nel periodo 2008-2017. 80 milioni spesi in più (+2,8%) rispetto a quanto previsto dagli impegni della Convenzione con lo Stato. La media è di 108 mila euro per chilometro.

Lo rende noto l’Aiscat, Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, nel dossier relativo ai costi di manutenzione sostenuti dalla concessionaria privata Autostrade per l’Italia, elaborato dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, con un focus proprio sull’A10.

Lo studio evidenzia un impegno di Autostrade nella manutenzione del Tronco di Genova (un’estensione di circa 400 km) superiore rispetto alla media nazionale (+20%). Sui 45 km di Autostrada A10, che comprende il viadotto Polcevera, negli ultimi 5 anni (2013/17) sono stati sostenuti 234 mila euro di costi di manutenzione per ogni km, pari a oltre il doppio rispetto alla media dell’intera rete autostradale di Autostrade per l’Italia (+117%).