Il Comune di Alassio denuncia Enel dopo i black out di energia elettrica di mercoledì a Borgo Coscia e giovedì e sabato nell’area del Molo anche se l’azienda assicura che nuovi condizionatori e una linea provvisoria saranno in funzione fino ai lavori di ampliamento della potenza della rete previsti per ottobre.

«Giovedì sera sul Molo – spiega il sindaco di Alassio Marco Melgrati – c’erano tremila persone: il disagio è stato enorme e oltre a quello il danno, pesantissimo, per ristoranti e bar. L’avevo detto se succede di nuovo parte la denuncia. Sabato stavo presenziando ad una manifestazione e mi hanno segnalato che la zona del molo era nuovamente al buio. Ho trascorso metà della serata al telefono per seguire gli sviluppi e sollecitare l’Enel».

Oggi Melgrati ha ricevuto una delegazione dell’Enel giunta per verificare soluzioni volte ad ovviare ad ulteriori disagi.

I responsabili della zona di Savona e Imperia di E-distribuzione precisano che dopo la prima interruzione di energia elettrica avevano già posizionato un condizionatore da 10mila BTU mercoledì ne installeranno uno da 36mila BTU oltre a una linea provvisoria ulteriore per poter reggere i ricarichi di energia derivanti dal grande caldo e dal picco di utilizzo dei condizionatori. Si tratta di soluzioni temporanee ma ad ottobre provvederanno a un ampliamento della rete con alcuni scavi che interesseranno la passeggiata Grollero e alcune vie limitrofe.

«Comprendo che i problemi siano scaturiti da questo caldo anomalo – è la conclusione del sindaco – e ho molto apprezzato l’incontro di stamani con la delegazione dell’Enel, il loro impegno e lo spirito di collaborazione con il quale si sono proposti. Nel rispetto però del disagio e dei danni sofferti dagli esercizi commerciali daremo comunque seguito alla denuncia per interruzione di pubblico servizio».