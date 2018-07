In due fanno 181 anni di attività. T.Mariotti, società genovese specializzata nella costruzione di navi da crociera di lusso (90 anni quest’anno), e il Gruppo Damen Shipyards (olandese, 90 anni nel 2017), annunciano oggi una nuova partnership.

Damen opera in diversi settori nell’industria marittima e ha recentemente reso pubblica l’intenzione di affacciarsi sul mercato della crocieristica. La partnership tra le due società è una fusione complementare tra esperienza e infrastrutture, che si focalizzerà sulla costruzione di navi da crociera.

La partnership opererà sotto un nuovo marchio unificato, Mariotti Damen Cruise. In contemporanea all’annuncio da parte delle due società, la compagnia di crociere extra lusso Seabourn ha reso nota la firma di una lettera di intenti per la realizzazione di due navi passeggeri extra lusso proprio con la neonata partnership.

«Questa collaborazione a lungo termine – dice Marco Ghiglione, Managing Director di T. Mariotti, consentirà ai nostri clienti, attuali e potenziali, l’accesso a un pacchetto completo di competenze e servizi di costruzione navale nell’ottica di poter offrire imbarcazioni sostenibili e di alta qualità così come richieste dell’industria crocieristica del domani».

Per Andrea Trevisan, senior vice president sales & marketing Cruise, aggiunge: «La combinazione tra l’esperienza di lunga data della T.Mariotti nella costruzione di navi da crociera di lusso e le infrastrutture di alto livello del Gruppo Damen, creerà una sinergia unica nell’ambito dell’industria crocieristica. La nostra partnership unisce due importanti aziende familiari, ognuna delle quali spicca per nota eccellenza nella costruzione navale».

Le nuove navi Seabourn avranno un design innovativo, creato appositamente per l’expedition traveler ultra lusso, nonché una serie di funzionalità uniche progettate per migliorare l’esperienza di viaggio. La prima consegna è prevista a giugno 2021, mentre la seconda nave è attesa per maggio 2022.

Le navi, 170 metri di lunghezza e 23.000 tonnellate lorde, andranno ad aggiungersi alla flotta Seabourn in Antartide, nell’Artico e in altre destinazioni esotiche in tutto il mondo, nel rispetto degli standard della classe Polar PC6. Ciascuna nave sarà caratterizzata da 132 lussuose suite con veranda fronte oceano, che ospiteranno fino a 264 ospiti.

Poiché le navi saranno costruite esclusivamente per i viaggi di spedizione, offriranno servizi progettati per offrire agli ospiti un’esperienza senza eguali in alcune delle aree più remote del mondo. Una nuova offerta sarà costituita da due sottomarini trasportati a bordo, offrendo una vista indimenticabile del mondo sotto la superficie dell’oceano. Le navi saranno inoltre progettate per trasportare un complemento di kayak e 24 gommoni Zodiac, che sono stati parte del programma di grande successo Ventures by Seabourn, offerto in destinazioni selezionate in tutto il mondo.