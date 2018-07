Sono stati 117 i 100 e lode alla scorsa maturità in Liguria su 6.004 in totale in Italia (escluse la Valle d’Aosta e la provincia di Bolzano, di cui non sono disponibili i dati).

Lo rende noto il Miur, che svela anche la distribuzione percentuale dei diplomati per fascia di voto. La Liguria, con il suo 30% è nella top five delle regioni in cui la votazione è stata da 71 a 80. I 100 e lode sono stati l’1,2%, leggermente inferiore alla media italiana (spiccano Puglia, Umbria e Marche con rispettivamente 3, 2,2 e 2,1%) a cui vanno aggiunti i 5,4% 100, anche questa percentuale inferiore alla media italiana di 5,7%, tirata su da percentuali molto alte al Sud (8,7% 100 in Calabria).

Rispetto all’anno scolastico 2016/2017 i 100 e lode sono comunque aumentati (erano l’1%), così come i 100 (erano 4,5%).

I voti più alti vengono assegnati nei licei, soprattutto al classico.