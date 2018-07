Arcelor Mittal in una nota conferma di avere incontrato questo pomeriggio il vicepresidente del consiglio Luigi Di Maio per discutere le proprie proposte aggiuntive «che riflettono il nostro impegno per il rilancio di Ilva con particolare attenzione alle sfide ambientali e sociali. Abbiamo partecipato a questa gara in buona fede – si legge nella nota – e restiamo fiduciosi che potremo presto completare la transazione iniziando ad implementare i piani industriale, sociale ed ambientale che hanno come obiettivo il riposizionamento di Ilva ai primi posti dell’industria europea dell’acciaio»