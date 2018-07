Sono concentrate soprattutto sul monitoraggio idrico-sotterraneo e idrico-superficiale le analisi pre-gronda di Genova per la settimana dal 16 al 20 luglio 2018.

Dopo la giornata di oggi dedicata al Bric delle Monache-Case Fico (via Scarpanto, tra Pegli e Pra’), il 18 luglio è dedicato alla zona di via Scarpanto località Preisa, Vignolo e Costazza.

Il 19 si torna al Bric delle Monache-Case Fico via Scarpanto,

Venerdì 20 i monitoraggi si spostano in val Varenna: via Pola, via Carpenara, cava di val Varenna e via Faone.

Per tutta la settimana inoltre sarà effettuato il rilievo dei sottoservizi in zona Vesima e Voltri per quanto riguarda la viabilità di servizio, ma anche i campi operativi industriali sulla rampa elicoidale del viadotto Morandi e in zona Genova Est e Torbella.

Il dettaglio degli interventi è disponibile a questo link.