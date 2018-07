Per il Waterfront di Levante due settimane in più per manifestare l’interesse a comprare. Lo ha deciso oggi il Comune di Genova, in accordo con Spim, dopo aver preso atto di richieste di chiarimenti da parte di diversi operatori e, considerando alcune complessità nella formalizzazione delle manifestazioni di interesse, per dare più tempo a tutti i concorrenti di poter partecipare a questa prima fase di preselezione.

Il nuovo termine di consegna delle buste è quindi spostato alle 12 del 14 agosto (il precedente termine di chiusura era il 31 luglio).

La mancata partecipazione alla fase di preselezione o il mancato superamento di questa prima fase non consentirà di essere ammessi alla gara. Da qui la necessità di poter favorire la massima concorrenza in questa prima selezione. Dopo la valutazione delle proposte, saranno recapitate agli operatori prescelti le lettere d’invito a partecipare alla fase definitiva. Da quel momento si entrerà nella seconda fase, la gara vera e propria.

Tutto il materiale per partecipare a questa prima fase è scaricabile sui siti www.comune.genova.it, http://www.spimgenova.it/waterfront-di-levante/, www.genovameravigliosa.com.