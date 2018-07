È stato venduto l’immobile in via Semini in Valpolcevera. Questa mattina Spim Genova ha confermato agli offerenti, dopo le analisi dei diversi documenti, l’ok all’offerta di 3.635.000 euro pervenuta entro il termine di chiusura della selezione concorrenziale che la stessa Spim aveva lanciato nelle scorse settimane.

Parte dei locali è attualmente occupata dal mercatino delle pulci (“O Sbarasso da Superba”) e dal mercato all’ingrosso dei fiori.

«In quest’area che rappresenta il vero e proprio polo commerciale e logistico della città – commenta Stefano Franciolini, amministratore delegato di Spim Genova – è stato così possibile rimettere con successo sul mercato un immobile di grande interesse per le imprese. La cifra di aggiudicazione rappresenta una vendita di grande rilevanza per Spim e il socio Comune di Genova. Significa anche aver intuito che il prezzo di mercato era quello adatto per attirare possibili investitori che rilanciassero l’immobile».

L’area dell’immobile posta in vendita è formata da una superficie interna di mq. 71880 (escluso bar e locale caldaia) oltre a una superficie esterna pari a ca. mq. 71900. L’immobile dispone di un ampio piazzale sia al piano terra che al piano superiore.