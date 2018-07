Sandro Biasotti, senatore di Forza Italia, e stato riconfermato ieri da Silvio Berlusconi, nel corso di un incontro, coordinatore ligure degli azzurri.

Lo ha annunciato lo stesso Biasotti questo pomeriggio all’assemblea regionale di Forza Italia che si e svolta questo pomeriggio a Genova in via Di Francia, in una delle concessionarie di proprietà dello stesso Biasotti.

Biasotti ricopre l’incarico dal 2014.