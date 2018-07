L’Expo dell’Alta Val Trebbia giunge quest’anno alla decima edizione: l’appuntamento è a Rovegno, nel quartiere espositivo del Bosco della Giaia, da venerdì 27 a domenica 29 luglio.

«Una manifestazione − ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo dell’entroterra Stefano Mai – che Regione ha inserito tra i cinque Expo storici. La sosteniamo con convinzione perché rappresenta una vetrina importante per le attività della valle e per le produzioni tipiche, in un’ottica di valorizzazione anche turistica del nostro straordinario entroterra. In questi anni ho visto crescere l’Expo con un’offerta di iniziative sempre più accattivante e innovativa».

All’interno dell’area espositiva, nello spazio “I nostri sapori” sarà possibile conoscere e acquistare i prodotti del territorio: dai canestrelli prodotti in quasi tutti i Comuni della valle, con tecniche diverse, al quadrello De.Co. di Rovegno ai funghi porcini, al miele, agli ortaggi coltivati dalle aziende agricole locali, e poi l’olio, la birra, i salumi e i formaggi, riconosciuti dai presidi Slow Food e i vini dei vicini colli Piacentini. Le degustazioni si terranno nel punto ristoro a Km 0, organizzato dai volontari del Soccorso Alta Val Trebbia e dall’associazione Turistica Loco. Durante le tre giornate, sarà possibile assistere alle esibizioni dei falconieri, visitare il Palalupo, seguire seminari tematici sui prodotti del territorio. Per la prima volta, sarà anche possibile vedere la Valle e il suo torrente Trebbia da una prospettiva inedita, dall’alto, a bordo di una mongolfiera, con un volo vincolato a 15-20 metri d’altezza.

Nel Palalupo, numerose le occasioni di intrattenimento con comici liguri, uno spettacolo pirotecnico, incontri culturali, animazione e laboratori per bambini, il primo campionato mondiale del Canestrello, domenica 29 alle 16, e per finire lo spettacolo della band genovese I Trilli.