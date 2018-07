Inizierà l’attività da martedì 31 luglio, ma sarà inaugurato sabato 28 alle 11 il nuovo Centro prelievi ematici e biologici nella sede dei servizi sociali, in via Santi Giacomo e Filippo 7 a Celle Ligure.

La gestione del servizio è affidata al Consorzio Hcm di Milano, individuato con apposita selezione.

L’apertura al pubblico sarà il martedì e il venerdì dalle 7.30 alle 9.

Le prenotazioni degli esami ematologici e biologici potranno essere effettuate, con richiesta del proprio medico curante, nei punti Cup Asl, e, in particolare, al giovedì, nel punto Cup Asl di Celle Ligure in via Santi Giacomo e Filippo 7 dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30.

Sarà comunque possibile effettuare la propria prenotazione in un qualsiasi punto Cup Asl e nelle farmacie convenzionate.

A partire da giovedì 26 luglio verrà attivata la procedura di prenotazione esami nel punto Cup Asl di Celle Ligure.

Dal mese di agosto sarà quindi possibile effettuare il ritiro dei referti presso il centro prelievi comunale di Celle Ligure, oltre che tramite la modalità on-line/portale Asl.