«Non c’è nessuna contrapposizione tra me e Bce». Lo afferma il primo azionista di Banca Carige, Vittorio Malacalza, in una nota stampa.

«Faccio riferimento – si legge nella nota – alla lettera di Bce dello scorso 24 luglio indirizzata a me e solo per conoscenza ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Banca Carige, alla quale ho già dato risposta. Nonostante la natura confidenziale di tale comunicazione, gli organi di stampa ne sono venuti immediatamente in possesso e ne è scaturita l’enfatica rappresentazione di un supposto conflitto in essere tra me e l’Autorità di Vigilanza. Dopo aver provveduto a inviare a Consob la sopra menzionata comunicazione, mi limito a chiarire che non c’è ovviamente alcuna contrapposizione tra me e Bce e che tutte le nostre interlocuzioni, compresa quest’ultima corrispondenza, sono sempre state ispirate a una doverosa dialettica che, nel rispetto dei ruoli, è comunemente intesa al perseguimento del bene della banca».