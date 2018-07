Malacalza Investimenti, maggiore azionista di Banca Carige, chiede la convocazione dell’assemblea degli azionisti della banca ligure per la revoca del cda.

La Bce nei giorni scorsi, aveva comunicato la bocciatura del piano di conservazione del patrimonio di Carige, chiedendone uno nuovo entro il 30 novembre, che comprendesse l’ipotesi di una aggregazione aziendale. Carige ha pubblicato il documento ieri pomeriggio.

La convocazione dell’assemblea viene richiesta da Malacalza Investimenti «per deliberare sulla revoca di tutti i componenti del cda. Malacalza Investimenti ritiene infatti che anche la definizione e l’attuazione di ulteriori interventi richiesti dalla Bce non possa essere guidata da chi, avendo gestito la fase precedente e avendo conseguito un giudizio della Bce di non pieno soddisfacimento dei requisiti patrimoniali fin dal primo gennaio 2018, cioè all’indomani del completamento dell’aumento di capitale, ha predisposto il nuovo piano di conservazione del capitale che ora la Bce mostra di non condividere».