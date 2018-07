Cambio al vertice di Sereni Orizzonti Holding, capofila del Gruppo dell’imprenditore friulano Massimo Blasoni, e che costruisce e gestisce residenze sanitarie per anziani in Italia.

Con i suoi 5 mila posti letto, Sereni Orizzonti è uno dei leader del settore, una realtà in grande crescita con un consolidato di oltre 150 milioni di euro e uno sviluppo costantemente in doppia cifra nell’ultimo quinquennio.

A prendere le redini della Holding è Simone Bressan, 36 anni, già impegnato con incarichi al ministero del Lavoro, direttore di un Centro Studi economico nazionale e da tempo nell’organico dirigenziale del Gruppo. Bressan è entrato in Sereni Orizzonti nel 2006 e negli ultimi due anni ha guidato LifeCare, l’immobiliare di sviluppo del gruppo.

«Siamo impegnati − spiega Bressan − con un rilevante piano di sviluppo che prevede la realizzazione di oltre 2.500 nuovi posti letto entro il 2020 con investimenti per 180 milioni di euro: un progetto ambizioso ma coerente con la domanda di posti letto e l’incremento dell’aspettativa di vita media».

Il gruppo è oggi presente con 85 residenze in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia

Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sicilia e Sardegna. Nella nostra regione conta sette residenze per anziani, di cui due in provincia di Genova e cinque nel savonese. Inoltre, è in corso il restauro conservativo dei prospetti e il risanamento dell’intero edificio di via Siffredi a Genova, nel quartiere di Sestri Ponente: al termine dei lavori, la nuova residenza sanitaria per anziani sarà dotata di 110 posti letto, tre terrazze e un giardino interno.