Per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, la giunta regionale ha approvato un nuovo bando del Programma di sviluppo rurale: la misura 16.04 da 1,8 milioni di euro.

«È la prima volta – spiega l’assessore Mai – che la misura viene aperta ed è molto attesa dagli operatori della filiera dell’agroalimentare. Potranno essere finanziati progetti di filiera corta e di mercato locale, presentati in partenariato da imprenditori agricoli, imprese di trasformazione e commercializzazione, distretti agricoli e altri soggetti che abbiano un ruolo attivo nell’attuazione del progetto. Lo stimolo a fare squadra tra imprese e operatori dello stesso settore è fondamentale per dare impulso e sviluppo alla filiera dell’agroalimentare in tutte le sue declinazioni, incentivando la vendita e il consumo di prodotti del territorio anche nella ristorazione e nel commercio al dettaglio».

Del budget totale, 1,2 milioni sono destinati ai progetti di filiera corta che comprendono la produzione, raccolta, distribuzione e commercializzazione di un prodotto agricolo, mentre 600 mila euro a progetti di mercato locale, ovvero la vendita di un prodotto nel raggio di 70 chilometri dal luogo di produzione.