Al via la fornitura dei nuovi treni dedicati ai pendolari della Liguria. Questo pomeriggio, nella stazione di Genova Principe, presenti il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale ai Trasporti Giovanni Berrino, il sindaco di Genova, Marco Bucci e l’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Orazio Iacono, e del direttore della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, Maria Giaconia, Trenitalia ha consegnato a Regione Liguria i primi due treni Jazz.

«Entro l’estate – dichiara Iacono – i Jazz circolanti in Liguria saranno cinque, a questi i aggiungeranno, dal 2020, 28 Rock e 15 Pop. Con i 20 Vivalto già in esercizio i viaggiatori liguri avranno una flotta rinnovata al cento per cento e, entro i prossimi cinque anni, più giovane di quasi 20 anni».

Il contratto di servizio firmato in gennaio da Trenitalia e Regione Liguria prevede 48 nuovi treni per i pendolari e i turisti.

Il primo dei due treni presentati oggi entrerà subito in servizio sulla linea savona-Ventimiglia. Il secondo entrerà in servizio la prossima settimana.

Il nuovo treno Jazz può viaggiare a una velocità massima di 160 km/h, ha 309 posti a sedere più due per disabili in carrozzella. L’ingresso alle carrozze a raso del marciapiede facilita la salita dei passeggeri, le pedane retrattili permettono un accesso agevole anche ai passeggeri a ridotta capacità motoria. Jazz ha impianto di videosorveglianza live globale, schermi luminosi interni visibili da ogni punto del treno per le informazioni all’utenza, impianto di insonorizzazione, scritte in braille e prese di corrente a 220 V per l’alimentazione di cellulari e pc portatili.

I Jazz sono progettati e realizzati da Alstom in Italia. Lo sviluppo del progetto, la produzione e la certificazione sono gestiti dal sito Alstom di Savigliano, in Provincia di Cuneo.