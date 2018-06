La Scuola di Politiche Liguria, progetto pilota della Scuola di Politiche fondata nel 2015 da Enrico Letta e guidata in Liguria da Lorenzo Basso, ha concluso il primo anno del corso di Formazione politica per 80 ragazze e ragazzi liguri (fra i 18 e i 26 anni) selezionati con bando pubblico dai garanti della scuola, Enrico Letta, Paolo Comanducci, Roberto Cingolani, Maria Chiara Carrozza.

Si tratta della prima scuola territoriale in Italia a offrire un percorso riservato a 80 giovani della propria regione, con esperienze di confronto e lezioni con contenuti qualificati che danno un senso effettivo alla politica, intesa come passione per il bene comune, tensione etica, sistema di valori alla base dell’impegno politico. Un’iniziativa apartitica promossa dalla Scuola di Politiche e dall’associazione Liberi e Forti grazie alla collaborazione dell’Università di Genova che ha messo a disposizione spazi e competenze.

Sabato 23 giugno, nella sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, alle 15, saranno consegnati gli attestati agli 80 studenti che hanno frequentato le lezioni durante il corso 2017/2018.

Un evento aperto alla città, ospitato all’interno del Festival UniverCity, in cui sarà offerto ai ragazzi, un momento di riflessione ulteriore, in stile anglosassone, con il commencement address del rettore dell’Università di Genova, Paolo Comanducci, dal tema “Sicurezza e Diritti”.

«Sono stati mesi entusiasmanti per noi e per i ragazzi, con un fortissimo riscontro da parte del territorio. Forti di questo successo ci avviamo ad affrontare con più energia il secondo anno − dichiara Lorenzo Basso − Concluso con successo questo primo anno, gli studenti hanno ora la possibilità di entrare a far parte del network SdP, un network nazionale e europeo nel quale i ragazzi provenienti da tutte le Scuole di Politiche europee avranno nuove occasioni di incontro, confronto e avvio di progetti che li vedranno coinvolti a ogni livello».

Nell’occasione saranno anche annunciate novità e collaborazioni per il corso 2018/2019. I liguri tra i 18 e i 26 anni che vorranno candidarsi potranno farlo tramite il sito internet www.sdpliguria.eu e verranno selezionati attraverso bando pubblico dai quattro garanti.

Scarica il programma della giornata di consegna degli attestati