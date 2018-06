Liquidazione di Area 24 e costituzione di un nuovo soggetto che garantisca la realizzazione del tratto di pista ciclabile San Lorenzo-Andora. Sono i contenuti dell’intesa tra Regione Liguria e Comune di Sanremo per l’infrastruttura turistica del Parco Costiero Riviera dei Fiori .

«Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri – si legge in un comunicato della Regione – ringraziano gli amministratori e prendono atto con soddisfazione del piano di lavoro previsto, in approvazione da parte dell’assemblea dei soci di Area24, che affrontando una situazione difficile ed attraverso la liquidazione della società stessa, potrà portare da un lato ad una migliore soddisfazione dei creditori, dall’altro garantire la continuità nella fruizione della pista, infrastruttura strategica per il turismo locale».

«Nel contempo – prosegue la nota stampa – al fine di garantire la realizzazione della nuova tratta di pista ciclabile che andrà da San Lorenzo ad Andora di cui all’intesa quadro sottoscritta lo scorso 11 maggio con le Ferrovie dello Stato, Toti e Biancheri convengono sull’opportunità di costituire un nuovo soggetto che coinvolga tutti gli enti locali interessati e che assuma il ruolo di promotore e gestore del nuovo tratto, in continuità con il tratto esistente di cui prenderà la gestione».