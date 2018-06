Con l’arrivo della bella stagione e il conseguente incremento della popolazione in città, la

polizia municipale di Rapallo, su richiesta dell’amministrazione comunale, è in procinto di

disporre il potenziamento dei controlli specifici per contrastare il conferimento improprio dei rifiuti al di fuori degli appositi cassonetti e l’abbandono indiscriminato degli ingombranti.

«Purtroppo − sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco − ci sono persone che, nonostante i continui appelli, continuano a mostrare ben poco senso civico gettando i rifiuti al di fuori dei cassonetti e abbandonando gli ingombranti senza rispettare la corretta procedura, prenotando il ritiro da parte della ditta incaricata o conferendo all’ecocentro». Nel periodo estivo, con l’incremento della popolazione, il fenomeno si intensifica. «Non possiamo più tollerare comportamenti incivili che compromettano l’immagine della nostra città, a maggior ragione in questo periodo di rilancio sotto più punti di vista, in primis quello turistico. Saranno quindi intensificati i controlli e inasprite le sanzioni nei confronti di chi verrà individuato a contravvenire ai regolamenti per il corretto conferimento dei rifiuti. Vedremo inoltre di incrementare le campagne di sensibilizzazione per fare in modo che le persone rispettino la città, che appartiene a tutti, evitando comportamenti che possano incidere negativamente sul mantenimento delle condizioni qualitative del bene pubblico esistente».