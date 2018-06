Da lunedì 18 giugno è entrato in vigore l’orario estivo del Free CityBus Rapallo, il servizio progettato da Atp con il Comune di Rapallo per offrire una soluzione alternativa a residenti e turisti in un periodo in cui l’apertura di importanti cantieri sul territorio cittadino incide sulla viabilità. L’orario viene rimodulato per essere più funzionale, in particolare per raggiungere le spiagge cittadine.

Le modifiche hanno interessato la linea Ponente, identificata con il colore arancione. Capolinea non è più largo Moro (in prossimità del Ponte Annibale) bensì via Laggiaro, all’altezza del viadotto autostradale. La navetta scende poi in via Laggiaro e via del Carmelo. Non è più prevista la svolta in via Mameli fino alla rotonda “di Siggi”; il mezzo avanza in via Trento fino a raggiungere piazza Cile, via Amendola, corso Colombo e avanti fino alla frazione di San Michele di Pagana dando così opportunità ai bagnanti di raggiungere le spiagge senza bisogno di utilizzare i mezzi privati.

A San Michele, il bus compie un’inversione di marcia e riprende il percorso a ritroso

passando per corso Colombo, via Rosselli, piazza Cile fino al capolinea di via Laggiaro.

Resta invece invariato il percorso della linea Levante, identificata con il colore azzurro, che

serve il territorio est della città. Linea di Levante che ha riscontrato particolare gradimento da parte degli abitanti della zona (residenti e turisti), alcuni dei quali hanno organizzato e

presentato agli uffici comunali una raccolta firme (ben 143, le sigle raccolte) per chiedere

che il servizio venga mantenuto stabilmente.