Cinque incontri pubblici per informare i cittadini di Campomorone, Ceranesi, Mignanego e Sant’Olcese sul progetto di redazione di un unico piano urbanistico intercomunale, in collaborazione con la Città Metropolitana di Genova e quattro giovani architetti e del dipartimento Ambiente della Regione Liguria.

Prima giornata il 28 giugno nella sede del Municipio 5 Valpolcevera (via Reta a Bolzaneto) alle 16.30.

Il Piano urbanistico intercomunale dell’Alta Valpolcevera mette insieme le risorse a disposizione nei quattro comuni e in Città metropolitana per conseguire una pianificazione unitaria in linea con le nuove indicazioni contenute nella legge urbanistica regionale.

I piani urbanistici dei Comuni sono ormai scaduti da anni e per legge i Puc dovrebbero essere già approvati, ma i piccoli comuni hanno grosse difficoltà per mancanza di personale tecnico dedicato e risorse. Per questo la condivisione sotto la regia della Città Metropolitana è una soluzione che potrebbe essere applicata anche ad altre realtà.

Gli obiettivi dichiarati dalle quattro Amministrazioni sono: riorganizzare i sistemi produttivi e insediativi; riqualificare l’ambiente, migliorare e potenziare l’accessibilità ai servizi territoriali; creare una serie di servizi territoriali sovracomunali; incrementare la qualità dell’abitare privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente; rilanciare il sistema turistico per tempo libero e sport; incentivare l’attività agricola e agrituristica.

Per realizzarli i sindaci e le amministrazioni dei quattro Comuni concordano sulla necessità del coinvolgimento e dell’informazione dei cittadini, che potranno anche rispondere a un questionario disponibile online sui siti dei Comuni o in forma cartacea.

Sabato 30 giugno alle 9,30 presso il Cabannun di Palazzo Balbi a Campomorone;

Venerdì 6 luglio alle 16.30 al Teatro San Giuseppe di via Piave a Mignanego;

Martedì 10 luglio alle 17 al Centro socio-culturale di Manesseno a Sant’Olcese;

Sabato 14 luglio alle 9.30 al Centro sportivo in Loc. Piane a Ceranesi.