Un concorso per stabilire i migliori 5 scatti legati all’Acquario di Genova prende il via dal 21 giugno. La prima parte si snoderà per tutta l’estate, sino al 21 settembre: Obiettivo Acquario, ideato nell’ambito delle feste per i 25 anni della struttura, prevede che chiunque possa postare delle foto della propria visita su Instagram con l’hashtag #obiettivoacquario e #acquariodigenova.

Entro il 1° ottobre, una giuria composta dal social media team dell’Acquario di Genova, dai rappresentanti di @IgersGenova e @IgersLiguria, partner del progetto fin dalla sua prima edizione, e delle community delle istituzioni locali da @genovamorethanthis e @turismoinLiguria decreterà i 5 migliori scatti e nominerà i 5 social reporter.

I social reporter saranno invitati a trascorrere una giornata all’Acquario di Genova – il 20 ottobre – affiancando per un giorno lo staff del social media team della struttura nell’attività di gestione dei canali Facebook, Instagram e Twitter.

Inoltre, i social reporter contribuiranno a definire la mappa dei migliori punti instagrammabili dell’Acquario, segnalando ognuno il proprio punto preferito. La mappa, costituita da 15 punti – 10 forniti dalle community coinvolte nella prima edizione del progetto e nella prima fase della seconda edizione, e 5 dai social reporter – sarà pubblicata sul sito www.acquariodigenova.it e sui canali social dell’Acquario di Genova, a disposizione del pubblico.

Il regolamento completo dell’iniziativa è consultabile qui.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un racconto collettivo per immagini che, coinvolgendo nelle prime due fasi la rete di influencer della città e della regione e nell’ultima fase anche gli utenti finali, contribuisca a promuovere l’Acquario, eccellenza del territorio, attraverso prospettive diverse e focus speciali su diverse tematiche.

Queste le community che hanno partecipato al progetto: @IgersGenova, @IgersLiguria, @genovamorethanthis, @turismoinliguria, @thehub_liguria, @ig_genova_ e @ig_liguria_.

L’iniziativa rientra nella più ampia strategia social dell’Acquario di Genova volta ad aumentare la brand awareness, ampliare il numero di follower e di contenuti condivisi ed instaurare un dialogo duraturo con la propria fan base creando commenti, condivisioni e quindi engagement.

L’Acquario di Genova è ormai da diversi anni tra le destinazioni più instagrammate del nostro paese con circa 85.000 scatti condivisi con l’hashtag #acquariodigenova e oltre 22.000 follower.