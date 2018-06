Nell’ambito dei master universitari finanziati dal Fondo Sociale Europeo, è stato inaugurato, nella sede del dipartimento di Economia dell’Università di Genova, il Master Universitario di I livello in Management Turistico e Valorizzazione Territoriale promosso dal Dipartimento di Economia e da tante categorie e istituzioni pubbliche e private.

«L’alta formazione − spiega l’assessore al Turismo Paola Bordilli − è fondamentale perché solo con professionalità elevate potremo posizionarci ancor più ai vertici delle destinazioni turistiche internazionali. Vi è tanto da innovare e come Comune siamo molto attenti a recepire le sempre maggiori esigenze del mercato e di chi decide di venire nella nostra città. Occorre lavorare molto sull’accoglienza perché al turista vanno fatte vivere esperienze uniche e coinvolgenti e, sotto questo aspetto, Genova ha storia, tradizione e tante particolarità che la rendono speciale. Per questo offriamo la nostra disponibilità e contribuiamo all’iniziativa organizzando uno stage dedicato ai partecipanti al master che potranno entrare nelle strutture comunali dedicate allo sviluppo del turismo e alla promozione dei prodotti e della città, potranno partecipare alle attività di promozione e valorizzazione turistica territoriale, alla progettazione di prodotti e di itinerari, alla realizzazione e commercializzazione di prodotti turistici e agli studi correlati alla partecipazione del Comune all’European City Marketing in materia di turismo».

Il Dipartimento di Economia vuole offrire una formazione specialistica nella promozione e valorizzazione turistica territoriale, nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti turistici complessi, sviluppando professionalità riguardanti l’autoimprenditorialità, il turismo esperienziale, il web e il digital-marketing, offrendo una formazione specialistica specie nel campo delle Ict applicate al settore turistico e, specificamente, nel web e digital-marketing.

Il direttore del master, Luca Beltrametti, anche direttore del dipartimento di Economia dell’Università di Genova, sottolinea il grande interesse suscitato dal master (sono pervenute oltre 150 domande per 24 posti) e la notevole attenzione che istituzioni pubbliche e imprese private hanno dedicato all’iniziativa. Tale progetto ha l’ambizione di fornire un contributo decisivo allo sviluppo di competenze per un settore strategico per la città e la regione quale è il turismo offrendo un approccio multidisciplinare che coniuga tematiche economiche, manageriali, artistico-culturali con l’analisi delle implicazioni sul settore della trasformazione digitale.