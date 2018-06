Un +2,15% in apertura per la Borsa di Milano, che incrementa ulteriormente dopo i primi scambi: è l’effetto del governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Lega e Cinque Stelle, atteso oggi al giuramento. Solo Stmicroelectronics (-0,79%) e Recordati (-0,09%) sono in calo. Forti rialzi per i bancari a partire da Banco Bpm (+5,36%), Ubi Banca (+3,93%) e Bper Banca (+3,34%).

In rialzo anche le Borse europee: Parigi +0,78%, Londra +0,6% e Francoforte +0,58%.

Nei mercati asiatici chiusure negative dopo la decisione di Trump di estendere i dazi su alluminio e acciaio anche a Europa, Canada e Messico. Tokyo ha lasciato sul terreno lo 0,14%.

Attesi in giornata il dato sul pil italiano nel primo trimestre e il tasso di disoccupazione a maggio negli Usa, oltre all’indice statunitense Pmi manifatturiero finale a maggio.

Quotazioni del petrolio in lieve risalita con il greggio Wti che risale a 67,07 dollari al barile. Il Brent è a quota 77,62 dollari

Nei cambi l’euro è in lieve calo e passa di mano a 1,1670 dollari (1,1689 ieri sera a New York). Contro lo yen la moneta unica vale 127,36

Lo spread tra Btp e Bund apre in sensibile calo a 231 punti dai 241 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,69%.