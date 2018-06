Un matrimonio lungo 70 anni quello tra Costa Crociere e Genova, perché, anche se le navi hanno lasciato il porto genovese per circa 15 anni, scegliendo Savona come home port, come dice Luca Casaura, senior vicepresident global & strategic marketing dell’azienda, «da Genova non ce ne siamo mai andati, visto che abbiamo un migliaio di occupati in crescita, centralizzando molte attività nel capoluogo ligure».

Genova tornerà a essere un porto di imbarco per Costa, con la Fortuna che salperà dal capoluogo ogni venerdì dal marzo 2019. Proprio oggi, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, si è detto aperto ad eventuali proposte da parte di Costa Crociere per Genova come home port.

Per questo la festa del 7 luglio, che renderà il centro città un insieme di attrazioni proprio come accade in una nave da crociera, è solo la punta di quello che può sembrare un iceberg, ma che è in realtà saldamente collegato al territorio. A ricordarlo è Ilaria Cavo, assessore regionale a cultura e spettacolo e formazione: «Il legame sul territorio si misura anche con l’impegno costante, Costa è stata main sponsor della squadra che ha affrontato la Nazionale cantanti nella Partita del cuore, sostiene Palazzo Ducale e ha permesso l’apertura di Capodanno, ma è importante anche ricordare l’attività costante di formazione professionale al polo di Arenzano, garantendo poi l’assunzione per il 70% degli iscritti».

Per il programma completo cliccare qui, l’attrazione più “ricercata” sarà lo scivolo d’acqua più lungo del mondo, che coprirà tutta via XX Settembre: 340 metri. Non servirà arrivare in costume, saranno a disposizione degli spogliatoi. 2 tonnellate di gelato distribuite gratuitamente dalle 10 in poi. Spettacoli per tutte le età: dagli incontri con Peppa Pig e pj Masks, passando per il concerto di Michele Bravi, Elodie, The Kolors, Francesco Gabbani, Ermal Meta e Moreno al Porto Antico, l’esibizione dei comici genovesi (Maurizio Lastrico, Bruciabaracche, Pirati dei caruggi…), ma anche il primo concerto dopo la reunion di Al Bano e Romina Power e il water mapping, spettacolari proiezioni in 3D su muri d’acqua allestiti al porto antico.



«Eventi di questo tipo – sottolinea Elisa Serafini, assessore al Marketing territoriale del Comune di Genova – hanno un effetto mediatico che può durare mesi o anni. Un esempio? Stavo cercando informazioni per le vacanze in Florida e ai primi posti di Tripadvisor, motori di ricerca e social network, compariva una città che non aveva particolari bellezze naturalistiche o artistiche, ma aveva organizzato qualcosa di simile in ambito urbano, anche se meno grandioso, facendo puntare i riflettori mediatici su di lei. Mi auguro che grazie a questa iniziativa Genova possa avere gli stessi risultati».

Il 7 luglio sarà anche il primo giorno di saldi e il sindaco Marco Bucci smorza le polemiche dei giorni scorsi: «Le iniziative portano gente e non sono un impedimento, tutt’altro. Stiamo anche collaborando per dare un pieno supporto non solo ai commercianti del centro». «Per quando Costa Fortuna attraccherà a Genova – aggiunge Casaura – abbiamo in programma iniziative ora non svelabili per favorire commercio».