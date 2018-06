Comincia una nuova settimana per i lavori propedeutici alla Gronda di Genova: diversi i quartieri coinvolti dal monitoraggio idrico sotterraneo e superficiale. In particolare venerdì sarà previsto anche un’analisi delle falde alla discarica di Scarpino.

Oggi a essere coinvolta è la val Polcevera: Murta, Torbella (via Pierino Negrotto Cambiaso, via Costa di Begato), salita Bocchettina e via del Brasile. Domani, 26 giugno, e dopodomani, i tecnici si concentreranno in Monte Timone, alle spalle di Sestri Ponente: via Gneo, via Monte Timone, San Pietro ai Prati. Il 28 si torna in val Polcevera: via Pero e via dei Nicolli a Murta e via Trasta. Il 29, oltre a Scarpino, ancora sopralluoghi in via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Geminiano (sempre in val Polcevera) e alla Madonna della Guardia.

Proseguono ancora i rilevamenti dei sottoservizi nei campi operativi industriali di Voltri, Torbella, Bolzaneto, elicoidale del viadotto Morandi, Genova Est e Vesima, ma anche in via Perlasca a Bolzaneto, sulla viabilità di servizio di Voltri e dello svincolo di Bolzaneto, dell’Ilva (viabilità parallela al canale di raffreddamento). Per i dettagli qui c’è la tabella completa.

Sopralluoghi sulla topografia in quattro macro zone: Voltri (Borgonuovo Est, Voltri Ovest), Bolzaneto (Bric du Vento, Forte Diamante), Torbella (Torbella e Granarolo), Genova Ovest (gallerie Moro 1 e Moro 2).