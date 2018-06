Per la stagione 2018-2019 Genovateatro, la rete dei teatri di Genova, offre agli abbonati di un singolo palcoscenico la possibilità di acquistare il biglietto ridotto agli spettacoli di tutti gli altri teatri semplicemente presentandosi alla cassa col proprio abbonamento della stagione in corso.

Un premio per gli spettatori più affezionati e un invito a conoscere la varietà di un’offerta teatrale di qualità estesa sul territorio.

«Abbiamo chiesto a tutti i soggetti culturali, sia ai teatri che vedono Regione Liguria tra i soci fondatori, sia ai soggetti privati in genere, di sapersi unire e fare rete: una collaborazione necessaria per ottimizzare le risorse e le energie – spiega l’assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo – Questa card è una importante dimostrazione della capacità dei teatri di Genova e provincia di dialogare, programmare e provare ad allargare il pubblico insieme. È la carta della rete e della collaborazione con la piena consapevolezza che essere realtà distinte, ognuna con la propria storia e identità, non significa necessariamente essere in concorrenza ma anche fare percorsi insieme nella promozione dell’offerta culturale di questa regione. La collaborazione tra i diversi teatri della città e della regione è la strategia vincente per promuovere la vasta e variegata offerta culturale delle nostre realtà culturali. Questa iniziativa premia gli spettatori più affezionati e stimola a scoprire ed esplorare gli spettacoli in programma nei teatri diversi da quello per cui hanno sottoscritto l’abbonamento».

«In un’epoca in cui i consumi cambiano così come l’approccio agli enti culturali – sostiene Elisa Serafini, assessore a Marketing Territoriale, Cultura, Politiche Giovanili – le realtà teatrali si dimostrano in grado di proporre sistemi innovativi nei contenuti e nei processi. La prossima sfida è allargare il pubblico: incoraggiando i giovani a scoprire il teatro. Il Comune non può che essere a fianco di queste iniziative».

Questi i teatri che partecipano alla rete: Teatro Carlo Felice, Teatro Nazionale di Genova, GOG Giovine Orchestra Genovese, Politeama Genovese, Teatro della Tosse, Teatro Verdi, Teatro Sociale di Camogli, Teatro Govi, Teatro di Cicagna, Lunaria Teatro, Teatro Il Sipario Strappato, TPL Teatro di Sori, Teatro Garage, Teatro Akropolis, Altrove Teatro della Maddalena, Teatro dell’Ortica, Teatro Blose.

GenovaTeatro è un’esperienza di eccellenza esistente dal 2011, che mette a fattor comune le tante risorse che Genova sa esprimere sia per qualità e ampiezza dell’offerta sia per partecipazione e fedeltà del pubblico. Il portale www.genovateatro.it è il primo sito web in Italia nel quale è possibile trovare tutta la programmazione dei teatri, avere informazioni su spettacoli e servizi e acquistare i biglietti on line.