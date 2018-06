A Imperia Scajola va al secondo turno con sette punti di vantaggio sul candidato ufficiale del centrodestra, Lanteri , ad Alassio Melgrati è eletto sindaco, anche in questo caso battendo il centrodestra ufficiale, a Sestri Levante ha vinto Ghio, a Sarzana ballottaggio Ponzanelli- Cavarra, a Camogli ha vinto Olivari. Questi i risultati dei più importanti Comuni liguri dove ieri si è votato per l’elezione del sindaco.

In centrodestra ligure si afferma, a Imperia comunque vada il ballottaggio, è finita la parentesi del centrosinistra alla guida dell’amministrazione, a Sarzana, in area generalmente egemonizzata dalla sinistra, Cristina Ponzanelli (Lega), va al secondo turno in vantaggio (33,5%) su quello della sinistra, il sindaco uscente Pd Cavarra (31,7), ma non riescea emarginare i suoi ribelli, Scajola e Melgrati.

Il centrosinistra mantiene Camogli, nonostante la spaccatura al suo interno, con Francesco Olivari confermato sindaco (41,13%) e vince nettamente a Sestri Levante, dove Valentina Ghio, con il 52,2% dei voti, è confermata sindaco al primo turno

Ecco i risultati dei principali Comuni liguri in cui si è votato.

Imperia (44 sezioni su 44)

Claudio Scajola 35,28% (Imperia Insieme, Obiettivo Imperia, Area Aperta, Il Popolo della Famiglia)

Luca Lanteri 28,67% (Forza Imperia, Lega, Progetto Imperia, Vince Imperia, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni)

Guido Abbo 23,71% (Partito Democratico, Imperia al Centro, Imperia di Tutti- Imperia per Tutti, Laboratorio per Imperia)

Maria Nella Ponte 6,07% (M5S)

Maria Sepe 2,08% (Potere al popolo!)

Lucio Sardi 1,98% (Sinistra in Comune)

Alessandro Casano 2,05% (Alternativa Indipendente)

Carlo Carpi 0,13% (Carlo Carpi per Imperia)

Alassio (11 sezioni su 11)

Eletto Marco Melgrati

Marco Melgrati (Melgrati sindaco) 33,3

Enzo Canepa (Lega-Fi-Frat.D’It-Noi con l’Italia) 28,2%

Giovanni Parascosso( Alassio Volta Pagina) 22,2%

Loretta Zavaroni 13,2% (Lista Civica – Alassio)

Aldo De Michelis 3,0% (Lista Civica – Alassio X Noi)

Camogli (7 sezioni su 7)

Eletto Francesco Olivari

Francesco Olivari 41,1% (Scelgo Camogli)

Claudio Giovanni Pompei 27,6% (Camogli nel cuore)

Giuseppe Pippo Maggioni 27,6 % (La città di tutti)

Giovanni Cichero 3,5% (Il popolo della famiglia)

Samuele Camarda 0,2% (Insieme per Camogli)

Sestri Levante 23 su 23

ElettaValentina Ghio

Valentina Ghio 52,2% (Valentina Ghio Sindaco, Sestri al Centro, Viviamo Sestri, Sinistra – in Comune, Cr Cristiani Riformisti)

Gian Paolo Benedetti 38,4 (Lega, Forza It-Frateli d’Italia-.Meloni-Noi con l’Italia, Sestri Levante, Fm Futuro migliore, Segesta domani)

Fabio Sturla 6,4 (M5S)

Denise Baldi 3,0 (Potere al popolo!)

Sarzana (25 sezioni su 25)

Ballottaggio

Cristina Ponzanelli 33,5% (Lega , Lista Civica – Sarzana Popolare, Forza Italia-Frat. d’It. Giorgia Meloni)

Alessio Cavarra 31,7% (Noi per Sarzana, Solidarietà, Lavoro, Famiglia al Centro, Noi per il Futuro, Sarzana più Sicura)

Federica Giorgi 14,7% (M5S)

Paolo Mione 9,9% (Sarzana per Sarzana, Sarzana Nova, Sarzana Vola)

Walter Chiappini 5,8% (Sarzana in Movimento)

Paolo Zanetti 4,4% (Sinistra – Sarzanese)