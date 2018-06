Con le due aperture ad Alassio e San Terenzo (Lerici), Coop Liguria è arrivata a quota 38 supermercati e 7 iper.

Questo dunque il quadro della superficie di vendita in Liguria:

Dal punto di vista dei punti vendita Carrefour ha il 16%, seguito da Sogegross (14%), mentre Coop non supera il 4%.

Su Genova Sogegross e Carrefour prevalgono: Con il via libera a Esselunga a Sestri Ponente, Coop non si scompone: «Un mercato dove c’è concorrenza è un bene per tutti – dice il vicepresidente Roberto Pittalis – noi continueremo a considerare prioritario il servizio per i nostri soci. Del resto Esselunga è alla Spezia già dal 2006». La Cooperativa intanto ha presentato il bilancio 2017, che sarà sottoposto domani all’assemblea dei soci.

Gli investimenti operativi per lo sviluppo del Gruppo Coop Liguria sono ammontati a più di 40 milioni di euro. La Cooperativa ha continuato a lavorare sui progetti di sviluppo in corso nell’area genovese (in Valbisagno, a Sestri Ponente e a Multedo) e ha messo in cantiere nuove aperture, che si concretizzeranno tra il 2018 e il 2019, a Genova Palmaro, Santa Margherita e Ventimiglia.

I ricavi di Coop Liguria, comprensivi delle vendite dei supermercati, degli ipermercati, del distributore Enercoop, del Coop Drive e di Cooponline, sono stati pari a 781,162 milioni di euro (+2,48% sul 2016).

Le vendite al dettaglio dei supermercati e degli ipermercati hanno pesato per 755,691 milioni di euro (+2,31% rispetto al 2016); gli scontrini emessi sono stati 26.769.096 (+2,99% sul 2016), mentre il valore medio dello scontrino è lievemente sceso a 28,23 euro (-0,66% sul 2016).

Il 2017 ha visto Coop ristrutturare i supermercati InCoop di Genova Sturla, Albisola, Loano e Recco, inserendo nuovi servizi, mentre il supermercato di Rapallo è stato ampliato passando da circa 500 a quasi 1.000 metri quadrati di superficie.

«Abbiamo cercato di mantenere i prezzi bassi, contenendo i rincari – dice Pittalis – la percentuale delle vendite ai soci è aumentata da 65,7 a 67,37%, anche se dal punto di vista quantitativo i vantaggi sono leggermente calati a 85,9 milioni proprio per privilegiare il mantenimento dei prezzi».

Gli sconti riservati ai Soci della Cooperativa (offerte esclusive, comprese quelle di Enercoop, e trasformazione in sconti dei punti accumulati facendo la spesa con la Carta SocioCoop) sono stati pari a 21,506 milioni di euro. Se contiamo anche le offerte usufruite dai Soci tra quelle rivolte a tutti i consumatori, essi hanno risparmiato ben 74,144 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 2,5 milioni di euro, che corrispondono al valore dei punti già erogati alla fine del 2017 e non ancora usufruiti.

Il distributore Enercoop della Spezia ha fatto risparmiare ai soci e ai consumatori spezzini 846.947 euro rispetto ai prezzi medi del carburante in quella piazza, mentre per quanto riguarda i prodotti venduti dalle parafarmacie (che valgono l’1,5% del mercato per Coop), il risparmio non è stato inferiore a 500 mila euro.

La quota di prevalenza, ossia la percentuale degli acquisti effettuati dai soci di Coop Liguria, sul totale delle vendite realizzate nel 2017, è nuovamente aumentata: 67,37% contro 65,70%. Anche se sono calati i soci, per effetto dell’obbligo di cancellazione di quelli inattivi, passando da 571.047 a 424.292.

Tra le novità del 2017 il servizio Coop Drive, che permette a soci e clienti di fare la spesa online sul sito www.laspesachenonpesa.it per poi ritirarla già pronta in punto vendita, è stato reso disponibile anche presso la Coop di Corso Gastaldi (a giugno) e presso il superstore di Sestri Ponente (a settembre). Parallelamente ha continuato ad ampliarsi il servizio di consegna a domicilio della spesa effettuata in negozio, oggi proposto da quasi tutti i supermercati e da alcuni Ipercoop. Sono una sessantina al giorno le persone che usufruiscono del servizio, che per ora non è stato oggetto di promozione.

Le 10 linee di prodotti a marchio Coop festeggiano 50 anni (4.500 articoli), alcuni di questi sono stati anche testati dai soci in Liguria. 17 di questi sono stati realizzati sul territorio, con la partecipazione di 800 persone.

«La direzione intrapresa – spiega Pittalis – è di andare verso l’eliminazione degli antibiotici dagli allevamenti a marchio Coop. I 500 fornitori di prodotti a marchio sono stati sottoposti a 1748 ispezioni e a 3 milioni di analisi».

Per valorizzare i prodotti del territorio, Coop Liguria ha continuato a proporre l’ortofrutta e il pesce di provenienza locale con i marchi Orto qui e Pescato nel Mar Ligure. La frutta e la verdura coltivate in Liguria, o nelle aree immediatamente limitrofe, sono disponibili anche sfuse, in apposite bancarelle denominate I prodotti del territorio, presenti nella stragrande maggioranza dei punti vendita.

Considerando sia i prodotti freschi, sia quelli confezionati, nel 2017 gli acquisti complessivi effettuati presso imprese liguri da Coop Consorzio Nord Ovest, che rifornisce Coop Liguria, Coop Lombardia e Nova Coop, ammontano a 43,6 milioni di euro, e rappresentano una parte importante dell’economia del nostro

Per quanto riguarda i soci prestatori (89 mila), gli interessi ottenuti sono stati 3,9 milioni.

Il risultato dell’esercizio di Coop Liguria, dopo le imposte, è stato di 21,902 milioni di euro, mentre l’incremento della riserva legale indivisibile, se l’Assemblea accoglierà la proposta di destinazione dell’utile a riserva indivisibile, sarà, dopo aver dedotto il 3% per Coopfond, di 21,245 milioni di euro.

Se l’assemblea accoglierà la proposta di destinazione dell’utile del 2017 a riserva legale indivisibile, il patrimonio netto di Coop Liguria salirà a 713,644 milioni di euro, di cui la parte indivisibile (il 99,05%) sarà di 706,835 milioni di euro.

Coop Liguria, infine, rinnoverà il sostegno mutualistico allo sviluppo della cooperazione, con l’apporto di 657.067 euro a Coopfond, il fondo per la promozione di nuove iniziative cooperative.

A livello consolidato, il gruppo Coop Liguria ha registrato un utile di 22,058 milioni di euro, che ha portato il patrimonio netto consolidato a 702,034 milioni di euro.

Slide di presentazione bilancio 2017 Coop Liguria