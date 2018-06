Prosegue l’attività di derisking di Banca Carige. In relazione alla riduzione del portafoglio delle inadempienze probabili (unlikely to pay – utp), il consiglio di amministrazione ha approvato due operazioni di cessione di crediti per un controvalore pari a circa 50 milioni di euro, con un beneficio previsto a conto economico al 30 giugno 2018 pari a circa 5 milioni.

Riguardo al previsto deconsolidamento di un portafoglio sofferenze fino a 1 miliardo di euro, una nota stampa della banca annuncia che sono in avanzato stato di esecuzione le attività finalizzate alla cartolarizzazione assistita da garanzia statale (Gacs).

Il consiglio di amministrazione ha inoltre deciso di procedere alla impugnazione del lodo pubblicato il 4 maggio 2018 a esito del procedimento arbitrale a suo tempo promosso contro Amissima Vita spa.